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Филатов: в этом году выборы мэра Днепра превратились в фарс

Новина українською → Днепр, Суббота 07 ноября 2020 12:08
Филатов: в этом году выборы мэра Днепра превратились в фарс Фото: Борис Филатов на избирательном участке (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя результаты выборов мэра в Днепре, отметил, что в этом году выборы превратились в фарс.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В 2015 году была трагедия. Тогда распрекрасные непроходные "демократические" кандидаты в совокупности забрали у меня больше 10 процентов голосов, а власть организовала аресты, спецназ и бронетранспортёры. В 2020-м выборы превратились в фарс", - пишет Филатов.

По его словам, технические кандидаты, коих было более десятка, срывали его встречи с людьми, кидаясь зелёнкой с нашатырем.

"Профессиональные минусовщики, "антикоррупционеры" с "патриотами", на этот раз набрали каждый от полпроцента до двух, но выполнили задачу, поставленную им их хозяевами. В результате их усилий я таки не дотянул до победы в первом туре каких-то несчастных три процента", - отмечает Борис Филатов.

По его мнению, "городская мафия украла у всех нас нашу общую победу". В том числе, при помощи "сеток" и "каруселей".

"Человеческая память имеет удивительное свойство быстро забывать о плохом. Дорогие земляки, вспомните лучше, как совсем недавно, эта банда во главе с "директором горсовета" и его одиозным партнером Олегом Царёвым разбирала тогдашний Днепропетровск на запчасти. Когда десятки гектаров городской земли уходили в одни руки, электротранспорт уничтожался в угоду частным перевозчикам, целые троллейбусные маршруты срезались на металлолом", - напоминает он.

Он также призвал днепрян прийти 22 ноября на избирательные участки и "не дать во втором туре кандидату от мафии ни единого шанса".

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия подтвердила, что второй тур местных выборов уже назначен в 15 украинских городах.

Таким образом, выборы 15 ноября пройдут в Одессе, Сумах, Луцке, Краматорске и Камянце-Подольском. В Славянске, Днепре, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ровно голосование будет 22 ноября.

Отметим, ЦИК признал избранными более 9 тысяч депутатов местных советов.

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