Голова Нацполіції заперечує звинувачення в "політизації" роботи відомства

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що його відомство поза політикою. Він відкинув всі підозри в "політизованості" відомства.

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Фактор Авакова: чого чекати від поліції на місцевих виборах".

Клименко зазначив, що поліцейські реєструють і розслідують всі заяви про порушення з боку учасників виборчих перегонів.

"Ми поза політикою. І на ті чи інші нападки або, скажімо так, зауваження з того чи іншого політичного табору ми можемо відповісти, пояснити і підтвердити це все документами", - заявив він.

Нагадаємо, поліція відкрила вже сотню кримінальних справ через порушення.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ запустить чат-бот з інформацією про місцевих виборах, який повинен підвищити захист українців під час волевиявлення.

Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що українські правоохоронці будуть жорстко реагувати на порушення на місцевих виборах.