ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Голова Нацполіції заперечує звинувачення в "політизації" роботи відомства

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 вересня 2020 08:35
Голова Нацполіції заперечує звинувачення в "політизації" роботи відомства Фото: Ігор Клименко (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що його відомство поза політикою. Він відкинув всі підозри в "політизованості" відомства.

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Фактор Авакова: чого чекати від поліції на місцевих виборах".

Клименко зазначив, що поліцейські реєструють і розслідують всі заяви про порушення з боку учасників виборчих перегонів.

"Ми поза політикою. І на ті чи інші нападки або, скажімо так, зауваження з того чи іншого політичного табору ми можемо відповісти, пояснити і підтвердити це все документами", - заявив він.

Нагадаємо, поліція відкрила вже сотню кримінальних справ через порушення.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ запустить чат-бот з інформацією про місцевих виборах, який повинен підвищити захист українців під час волевиявлення.

Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що українські правоохоронці будуть жорстко реагувати на порушення на місцевих виборах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Місцеві вибори полиция
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Експерти пояснили роль Авакова на майбутніх виборах
Олег Черниш, Анастасия Рокитна Експерти пояснили роль Авакова на майбутніх виборах