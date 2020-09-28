Глава Нацполиции отрицает обвинения в "политизации" работы ведомства

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что его ведомство вне политики. Он отверг все подозрения в "политизированности" ведомства.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Фактор Авакова: чего ждать от полиции на местных выборах".

Клименко отметил, что полицейские регистрируют и расследуют все заявления о нарушениях со стороны участников избирательной гонки.

"Мы вне политики. И на те или иные нападки или, скажем так, замечания с того или иного политического лагеря мы можем ответить, объяснить и подтвердить это все документами", - заявил он.

Напомним, полиция открыла уже сотню уголовных дел из-за нарушений.

Отметим, Министерство внутренних дел запустит чат-бот с информацией о местных выборах, который должен повысить защиту украинцев во время волеизъявления.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские правоохранители будут жестко реагировать на нарушения на местных выборах.