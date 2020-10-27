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Главі фейкової дільничної комісії в Сумській області повідомили про підозру

Новость на русском → Соснівка , Вівторок 27 жовтня 2020 09:31
Главі фейкової дільничної комісії в Сумській області повідомили про підозру Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Поліція повідомила про підозру голові самопроголошеної дільничної виборчої комісії в селі Соснівка Сумської області. Її підозрюють за двома статтями.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

За даними слідчих, частина місцевих жителів були не згодні на приєднання Соснівки до Поповської об'єднаної територіальної громади. У зв'язку з цим вони вирішили самостійно організувати вибори за главу і депутатів Сосновського сільради. При цьому в якості реквізитів фейкова дільниця вказала номер офіційної ДВК - 590 211, і свою адресу. Приміщення під ділянку надав місцевий підприємець.

"Тим самим вони ввели в оману велику частину виборців, які в підсумку так і не змогли реалізувати своє право вибору", - повідомили в МВС.

Главі фейкової комісії повідомили про підозру по ч.3 ст.157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) і ч.1 ст.353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання посадової особи) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 25 жовтня під час місцевих виборів в Соснівці виявили самопроголошений дільничний виборчком, який організував свої вибори паралельно з офіційною комісією. При цьому виборців на дільницю заманювали музикою.

Як писало РБК-Україна, за даним фактом поліція відкрила справу. При цьому повідомлялося, що до діяльності дільниці причетний один з місцевих підприємців.

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