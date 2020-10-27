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Главе фейковой участковой комиссии в Сумской области сообщили о подозрении

Новина українською → Сосновка, Вторник 27 октября 2020 09:31
Главе фейковой участковой комиссии в Сумской области сообщили о подозрении Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Полиция сообщила о подозрении главе самопровозглашенной участковой избирательной комиссии в селе Сосновка Сумской области. Ее подозревают по двум статьям.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По данным следователей, часть местных жителей были не согласны на присоединение Сосновки к Поповской объединенной территориальной общине. В связи с этим они решили самостоятельно организовать выборы за главу и депутатов Сосновского сельсовета. При этом в качестве реквизитов фейковый участок указал номер официальной УИК - 590211, и свой адрес. Помещение под участок предоставил местный предприниматель.

"Тем самым они ввели в заблуждение большую часть избирателей, которые в итоге так и не смогли реализовать свое право выбора", - сообщили в МВС.

Главе фейковой комиссии сообщили о подозрении по ч.3 ст.157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) и ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 25 октября во время местных выборов в Сосновке выявили самопровозглашенный участковый избирком, который организовал свои выборы параллельно с официальной комиссией. При этом избирателей на участок заманивали музыкой.

Как писало РБК-Украина, по данному факту полиция открыла дело. При этом сообщалось, что к деятельности участка причастен один из местных предпринимателей.

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