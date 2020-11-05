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У Херсоні пройде другий тур виборів мера

Новость на русском → Херсон, Четвер 05 листопада 2020 18:22
У Херсоні пройде другий тур виборів мера Фото: Ігор Колихаєв (facebook.com)
Автор: Роман Тверденко

В Херсоні відбудеться другий тур виборів мера. У ньому зійдуться Ігор Колихаєв і Володимир Сальдо.

Про це повідомляє "Суспільне".

За підрахунками, Колихаєв набрав 30,75% або 22 777 голосів, а колишній мер Херсона Сальдо - 17,09% або 12 660 виборців.

Дата проведення повторного голосування ще не названо.

Також відомі результати виборів у Херсонська міськрада. У нього проходять п'ять партій: "Партія Ігора Колихаєва "Нам тут жити" (23,9% голосів), "ОПЗЖ" (14,5%), "Слуга народу" (13,01%), "Блок Володимира Сальдо" (11,75%), "Євросолідарність" (8,58%).

Раніше повідомлялося, що другий тур місцевих виборів вже призначений у 15 українських містах. Дати проведення повторного голосування підтвердили у Центральній виборчій комісії.

Крім цього, Центральна виборча комісія визнала результати виборів у 585 місцевих радах у 24 регіонах України. Всього було обрано 13 323 депутати.

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