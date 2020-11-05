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В Херсоне пройдет второй тур выборов мэра

Новина українською → Херсон, Четверг 05 ноября 2020 18:22
В Херсоне пройдет второй тур выборов мэра Фото: Игорь Колыхаев (facebook.com)
Автор: Роман Тверденко

В Херсоне состоится второй тур выборов мэра. В нем сойдутся Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо.

Об этом сообщает "Суспільне".

По подсчетам, Колыхаев набрал 30,75% или 22 777 голосов, а бывший мэр Херсона Сальдо - 17,09% или 12 660 избирателей.

Дата проведения повторного голосования еще не названа.

Также известны результаты выборов в Херсонский горсовет. В него проходят пять партий: "Партия Игоря Колыхаева "Нам тут жить" (23,9% голосов), "ОПЗЖ" (14,5%), "Слуга народа" (13,01%), "Блок Владимира Сальдо" (11,75%), "Евросолидарность" (8,58%).

Ранее сообщалось, что второй тур местных выборов уже назначен в 15 украинских городах. Даты проведения повторного голосования подтвердили в Центральной избирательной комиссии.

Кроме этого, Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов в 585 местных советах в 24 регионах Украины. Всего были избраны 13 323 депутата.

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