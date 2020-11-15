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На виборчій дільниці в Краматорську обстріляли мікроавтобус

Новость на русском → Краматорськ, Неділя 15 листопада 2020 17:17
На виборчій дільниці в Краматорську обстріляли мікроавтобус Фото: обстріляний мікроавтобус (kramatorsk-police.dn.ua)
Автор: РБК-Україна

Під час місцевих виборів в Краматорську біля однієї з виборчих дільниць обстріляли мікроавтобус. Попередньо, машину обстріляли зі зброї для пейнтболу.

Про це йдеться в повідомленні міського відділу поліції Краматорська.

Повідомляється, що до поліції звернувся водій автомобіля "Газель", який стояв біля однієї з дільниць.

"Чоловік пояснив, що о 12:25 до нього під'їхали невідомі і почали стріляти маркерами з фарбою. Зазначений факт зареєстровано. Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють учасників події", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть місцеві ЗМІ, дана "Газель" могла організовано підвозити виборців на користь одного з кандидатів у мери Краматорська.

Як зазначає громадянська мережа ОПОРА, чоловік в Балаклаві вискочив з-за будівлі школи №30 і зробив 23 постріли кулями з фарбою в припаркований автобус.

Нагадаємо, станом на вечір 15 листопада поліція отримала вже 54 повідомлення про порушення виборчого процесу. Найбільше зафіксовано фактів незаконної агітації.

Раніше голова громадянської мережі ОПОРИ Ольга Айвазовська розповіла в коментарі РБК-Україна, що на 16:00 явка в другому турі виборів мерів склала 18,6%. порівняно з першим туром це майже на 10% менше.

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