На избирательном участке в Краматорске обстреляли микроавтобус

Во время местных выборов в Краматорске возле одного из избирательных участков обстреляли микроавтобус. Предварительно, машину обстреляли из оружия для пейнтбола.

Об этом говорится в сообщении городского отдела полиции Краматорска.

Сообщается, что в полицию обратился водитель автомобиля "Газель", который стоял возле одного из участков.

"Мужчина объяснил, что в 12:25 к нему подъехали неизвестные и начали стрелять маркерами с краской. Указанный факт зарегистрирован. Правоохранители проводят проверку и устанавливают участников события", - говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ, данная "Газель" могла организованно подвозить избирателей в интересах одного из кандидатов в мэры Краматорска.

Как отмечает гражданская сеть ОПОРА, мужчина в балаклаве выскочил из-за здания школы №30 и сделал 23 выстрела пулями с краской в припаркованный автобус.

Напомним, по состоянию на вечер 15 ноября полиция получила уже 54 сообщения о нарушениях избирательного процесса. Больше всего зафиксировано фактов незаконной агитации.

Ранее глава гражданской сети ОПОРЫ Ольга Айвазовская рассказала в комментарии РБК-Украина, что на 16:00 явка во втором туре выборов мэров составила 18,6%. По сравнению с первым туром это почти на 10% меньше.