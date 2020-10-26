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Кандидат від "Слуги народу" лідирує на довиборах в Раду по 208 округу, - ЦВК

Новость на русском → Бахмач, Понеділок 26 жовтня 2020 06:50
Кандидат від "Слуги народу" лідирує на довиборах в Раду по 208 округу, - ЦВК Фото: Анатолій Гунько (facebook.com/anatoliy.gunko)
Автор: Инна Собора

На проміжних виборах у Верховну раду по 208 одномандатному виборчому окрузі лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він здобув понад 35% голосів і з незначним відривом перемагає свого опонента Олега Ляшка, лідера "Радикальної партії".

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, станом на 6:45 26 жовтня.

ЦВК опрацювала 10,05% дільничних протоколів. Результати голосування вже повідомили 20 з 199 виборчих дільниць:

  • Анатолій Гунько від "Слуги народу" - 35,8% голосів;
  • Олег Ляшко від "Радикальної партії" - 34,04% голосів;
  • Людмила Давиденко, самовисування - 20,84% голосів.

Інші кандидати набрали незначну кількість голосів.

Крім того, про перемогу на окрузі заявив і сам Гунько в своєму Facebook.

"За паралельним підрахунком голосів, яке проводилось моїм штабом, я отримав впевнену перемогу на виборчих перегонах на 208-му окрузі, з різницею 1442 голоси", - написав кандидат від СН.

Натомість, сам Ляшко відразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 25 жовтня заявив про свою перемогу.

"Дякую всім і кожному за перемогу на 208 окрузі. Це наша спільна перемога! Я повернувся", - написав він у Facebook.

Раніше повідомлялося, що участь у довиборах у Верховну раду по 208 округу на Чернігівщині взяли 50,03% виборців.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 17 кандидатів по 208 округу, які боролися за місце в парламенті після смерті народного депутата Валерія Давиденка в травні цього року.

Згодом до передвиборчої гонки приєдналася дружина загиблого нардепа Людмила Давиденко. Її зобов'язав зареєструвати суд, оскільки ЦВК наголошувала на проблемах із документами у кандидатки.

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