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Кандидат от "Слуги народа" лидирует на довыборах в Раду по 208 округу, - ЦИК

Новина українською → Бахмач, Понедельник 26 октября 2020 06:50
Кандидат от "Слуги народа" лидирует на довыборах в Раду по 208 округу, - ЦИК Фото: Анатолий Гунько (facebook.com/anatoliy.gunko)
Автор: Инна Собора

На промежуточных выборах в Верховную раду по 208 одномандатном избирательном округе лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил более 35% голосов и с незначительным отрывом побеждает своего оппонента Олега Ляшко, лидера "Радикальной партии".

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 6:45 26 октября.

ЦИК обработал 10,05% участковых протоколов. Результаты голосования уже сообщили 20 из 199 избирательных участков:

  • Анатолий Гунько от "Слуги народа" - 35,8% голосов;
  • Олег Ляшко от "Радикальной партии" - 34,04% голосов;
  • Людмила Давиденко, самовыдвижение - 20,84% голосов.

Остальные кандидаты набрали незначительное количество голосов.

Кроме того, о победе на округе заявил и сам Гунько в своем Facebook.

"По параллельным подсчетам голосов, который проводил мой штаб, я одержал уверенную победу в избирательной гонке на 208-м округе, с разницей в 1442 голоса", - написал кандидат от СН.

В то же время сам Ляшко сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 25 октября заявил о своей победе.

"Спасибо всем и каждому за победу на 208 округе. Это наша общая победа! Я вернулся", - написал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что участие в довыборах в Верховную раду по 208 округу на Черниговщине приняли 50,03% избирателей.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 17 кандидатов по 208 округу, которые боролись за место в парламенте после смерти народного депутата Валерия Давыденко в мае этого года.

Впоследствии к предвыборной гонке присоединилась жена погибшего нардепа Людмила Давиденко. Ее обязали зарегистрировать суд, поскольку ЦИК заявлял о проблемах с документами в кандидатки.

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