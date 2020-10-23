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З усіх кандидатів в мери тільки Кличко підтримав ініціативу із захисту киян на виборах, - волонтери

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 12:36
З усіх кандидатів в мери тільки Кличко підтримав ініціативу із захисту киян на виборах, - волонтери Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Волонтери соціальної ініціативи "Безпечний вибір" подякували за підтримку Віталію і Володимиру Кличкам та іншим небайдужим, які взяли участь у зборі пожертв на засоби захисту киян на день голосування.

Про це повідомляється на офіційній сторінці ініціативи у Facebook.

Водночас волонтери відзначили, що інші кандидати на міського голову не відреагували на їхню ініціативу.

"Збір коштів на ініціативу "Безпечний вибір" завершено. Ми вдячні усім, хто нас підтримав. Особлива подяка Володимиру Кличку, який пожертвував на безпеку киян під час виборів 100 тис. гривень. Також дякуємо меру Києва Віталію Кличку, який підтримав "Безпечний вибір". На жаль Верещук, Притула, Пальчевський, Кучеренко, Попов та інші кандидати на міського голову не відреагували на нашу ініціативу", - зазначається у повідомленні.

У "Безпечному виборі" відзначили, що у неділю на виборчих дільницях Києва волонтери ініціативи роздаватимуть маски усім, хто цього потребує.

Нагадаємо, 16 жовтня активісти та волонтери, які об’єдналися у волонтерську ініціативу "Безпечний вибір", закликали кандидатів у мери Києва допомогти забезпечити медичними масками киян, які прийдуть на виборчі дільниці.

В цей же день мер Києва Віталій Кличко підтримав акцію волонтерів, згодившись перерахувати особисті кошти задля створення безпечних умов на виборчих дільницях.

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