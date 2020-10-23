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Из всех кандидатов в мэры только Кличко поддержал инициативу по защите киевлян на выборах, - волонтеры

Новина українською → Киев, Пятница 23 октября 2020 12:36
Из всех кандидатов в мэры только Кличко поддержал инициативу по защите киевлян на выборах, - волонтеры Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Волонтеры социальной инициативы "Безопасный выбор" поблагодарили за поддержку Виталию и Владимиру Кличко и другим неравнодушным, которые приняли участие в сборе пожертвований на средства защиты киевлян в день голосования.

Об этом сообщается на официальной странице инициативы в Facebook.

Волонтеры отметили, что другие кандидаты на городского голову не отреагировали на их инициативу.

"Сбор средств на инициативу "Безопасный выбор" завершено. Мы благодарны всем, кто нас поддержал. Особая благодарность Владимиру Кличко, который пожертвовал на безопасность киевлян во время выборов 100 тыс. гривен. Также спасибо мэру Киева Виталию Кличко, который поддержал "Безопасный выбор". К сожалению Верещук, Притула, Пальчевский, Кучеренко, Попов и другие кандидаты на городского голову не отреагировали на нашу инициативу", - отмечается в сообщении.

В "Безопасном выборе" отметили, что в воскресенье на избирательных участках Киева волонтеры инициативы будут раздавать маски всем, кто в этом нуждается.

Напомним, 16 октября активисты и волонтеры, которые объединились в волонтерскую инициативу "Безопасный выбор", призывали кандидатов в мэры Киева помочь обеспечить медицинскими масками киевлян, которые придут на избирательные участки.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко поддержал акцию волонтеров, согласившись перечислить личные средства для создания безопасных условий на избирательных участках.

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