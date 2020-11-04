Кернеса переобрали мером Харкова

Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила переможця виборів мера Харкова. Міським головою знову був обраний Геннадій Кернес.

Відповідна постанова була опублікована на сайті Харківської міської ради.

Так, Кернес здобув перемогу в першому турі.

"Визнати обраним Харківським міським головою: Кернес Геннадій Адольфович, безпартійний, висунутий політичною партією "Блок Кернеса - Успішний Харків", - йдеться у постанові.

Нагадаємо, в громадянській мережі ОПОРА прогнозували, що присягу Кернеса можуть перенести через його захворювання. Очікується, що функції мера Харкова до присяги Кернеса буде виконувати секретар міської ради.

Крім того, у Харківській міськраді нещодавно розповіли, що Кернес досі продовжує лікуватися від наслідків COVID-19. Вірус пошкодив 70 відсотків його легенів.

Як писало РБК-Україна, перемогу Кернеса на виборах мера Харкова прогнозував екзит-пол, проведений програмою "Свобода слова Савіка Шустера".