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Кернеса переизбрали мэром Харькова

Новина українською → Харьков, Среда 04 ноября 2020 18:48
Кернеса переизбрали мэром Харькова Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила победителя выборов мэра Харькова. Городским головой вновь был избран Геннадий Кернес.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Харьковского городского совета.

Так, Кернес победил в первом туре.

"Признать избранным Харьковским городским головой: Кернес Геннадий Адольфович, беспартийный, выдвинут политической партией "Блок Кернеса - Успешный Харьков", - говорится в постановлении.

Напомним, в гражданской сети ОПОРА прогнозировали, что присягу Кернеса могут перенести из-за его заболевания. Ожидается, что функции мэра Харькова до присяги Кернеса будет выполнять секретарь городского совета.

Кроме того, в Харьковском горсовете недавно рассказали, что Кернес до сих пор продолжает лечиться от последствий COVID-19. Вирус повредил 70 процентов его легких.

Как писало РБК-Украина, победу Кернеса на выборах мэра Харькова прогнозировал экзит-пол, проведенный программой "Свобода слова Савика Шустера".

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