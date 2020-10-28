ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Києвом через низку виборчих порушень на дільниці відкрили три справи

Новость на русском → Село Петропавлівська Борщагівка, Середа 28 жовтня 2020 11:11
Під Києвом через низку виборчих порушень на дільниці відкрили три справи Фото: виявлені записи з підписами осіб та готівка (kv.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

На виборчій дільниці у селі Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом правоохоронці виявили низку порушень. Слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили три кримінальних провадження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, кримінальні справи були відкриті у зв'язку з перешкоджанням діяльності народного депутата України, підкупом виборців та наданням неправдивих відомостей до органів ведення Державного реєстру.

Зазначається, що до зазначеної виборчої дільниці прийшла народний депутат, щоб з'ясувати чому комісія тривалий час веде підрахунок голосів результатів голосування. Вона сфотографувала виборчі документи, на що працівник сільради силою видворив її з приміщення.

Після цього, на вказану адресу прибули правоохоронці, які здійснили огляд приміщення. Вони виявили записи з підписами осіб, де зазначені суми в грошовому еквіваленті, та понад 72 тисячі гривень. Крім того, було виявлено, що секретар сільської ради вносив відомості з протоколів на свій комп’ютер, хоча не є членом ДВК.

Фото: виявлені записи з підписами осіб та готівка (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Закарпатській області суд обрав запобіжний захід трьом організаторам "сітки" підкупу виборців.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві повідомили про підозру спостерігачеві за підкуп виборців під час місцевих виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 выборы
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Екзітполи
Екзітполи
Як пройшов день виборів
Як пройшов день виборів
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Бойовики стріляли поблизу Пісок і Водяного
РБК-Українаінформаційне агентство Бойовики стріляли поблизу Пісок і Водяного