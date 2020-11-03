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Кличко лідирує на виборах мера в Києві, - попередні результати

Новость на русском → Київ, Вівторок 03 листопада 2020 13:07
Кличко лідирує на виборах мера в Києві, - попередні результати Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві оголосили попередні результати виборів мера столиці. Лідирує чинний голова міста Віталій Кличко.

Про це заявив на брифінгу заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов.

За його словами, лідирує чинний мер. Втім, оброблені результати тільки 56% всіх виборчих дільниць Києва.

"Попередньо можемо зазначити, що на мерських перегонах лідирує чинний мер. Але остаточні результати будуть тоді, коли всі територіальні округи будуть опрацьовані членами київської міської виборчої комісії", - зазначив Нілов.

За даними екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" і програми "Свобода слова Савіка Шустера" чинний очільник міста Віталій Кличко отримав більше від усіх кандидатів голосів.

Як писало РБК-Україна раніше, головний переможець на цих виборах - місцеві партії і партії мерів. Так сказав в коментарі видання один з українських політологів. А в Комітеті виборців України сказали, що пов'язано не стільки з персоналіями, скільки з отриманими їх містами ресурсами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада. Офіційні результати Київська міська територіальна виборча комісія повинна оголосити не пізніше як на 12-й день після дня голосування.

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