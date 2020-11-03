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Кличко лидирует на выборах мэра в Киеве, - предварительные результаты

Новина українською → Киев, Вторник 03 ноября 2020 13:07
Кличко лидирует на выборах мэра в Киеве, - предварительные результаты Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве объявили предварительные результаты выборов мэра столицы. Лидирует действующий глава города Виталий Кличко.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

По его словам, лидирует действующий мэр. Впрочем, обработаны результаты только 56% всех избирательных участков Киева.

"Предварительно можем отметить, что на мэрской гонке лидирует действующий мэр. Но окончательные результаты будут тогда, когда все территориальные округа будут обработаны членами киевской городской избирательной комиссии", - отметил Нилов.

По данным экзит-полла по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" действующий глава города Виталий Кличко получил больше всех кандидатов голосов.

Как писало РБК-Украина ранее, главный победитель на этих выборах - местные партии и партии мэров. Так сказал в комментарии изданию один из украинских политологов. А в Комитете избирателей Украины сказали, что это связано не столько с персоналиями, сколько с полученными их городами ресурсами.

Напомним, ранее сообщалось, что результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября. Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12-й день после дня голосования.

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