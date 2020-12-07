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У Кривому Розі пенсіонерка намагалася проголосувати за радянським паспортом

Новость на русском → Кривий Ріг, Понеділок 07 грудня 2020 00:25
У Кривому Розі пенсіонерка намагалася проголосувати за радянським паспортом Фото: паспорт радянського зразка (oporaua.org)
Автор: Инна Собора

На виборах мера у Кривому Розі літня жінка намагалася проголосувати за паспортом радянського зразка. Поліцейському довелося роз'ясняти їй, чому члени дільничої виборчої комісії відмовляються видавати бюлетень.

Про це повідомляють спостерігачі Громадянської мережі "ОПОРА".

Зазначається, що літня жінка прийшла голосувати на виборчу дільницю №121674 (вул. Катеринівська, 11) з паспортом неіснуючого вже 29 років Радянського союзу. Вона сказала, що на всіх попередніх виборах голосували саме за цим паспортом.

У "ОПОРІ" нагадують, що відповідно до Виборчого кодексу України, підставою для отримання виборчого бюлетеня можуть бути паспорт громадянина України або ж тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

Нагадаємо, поліція в Кривому Розі відкрила дві кримінальні справи за фактом порушень під час виборів мера.

РБК-Україна писало, що дані екзит-полів на виборах мера Кривого Рогу говорять про перемогу обох кандидатів. Згідно одного з них, переміг Костянтин Павлов, в іншому - Дмитро Шевчик.

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Хто переміг на виборах мера Кривого Рогу: дані екзит-полів
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Хто переміг на виборах мера Кривого Рогу: дані екзит-полів