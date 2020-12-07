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В Кривом Роге пенсионерка пыталась проголосовать по советскому паспорту

Новина українською → Кривой Рог, Понедельник 07 декабря 2020 00:25
В Кривом Роге пенсионерка пыталась проголосовать по советскому паспорту Фото: паспорт советского образца (oporaua.org)
Автор: Инна Собора

На выборах мэра в Кривом Роге пожилая женщина пыталась проголосовать по паспорту советского образца. Полицейскому пришлось объяснять ей, почему члены участковой избирательной комиссии отказываются выдавать бюллетень.

Об этом сообщают наблюдатели Гражданской сети "ОПОРА".

Отмечается, что пожилая женщина пришла голосовать на избирательный участок №121674 (вул. Катериновская, 11) с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовали именно за этим паспортом.

В "ОПОРЕ" напоминают, что согласно Избирательного кодекса Украины, основанием для получения избирательного бюллетеня могут быть паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно принятых в гражданства Украины).

Напомним, полиция в Кривом Роге открыла два уголовных дела по факту нарушений во время выборов мэра.

РБК-Украина писало, что данные экзит-полов на выборах мэра Кривого Рога говорят о победе обоих кандидатов. Согласно одной из них, победил Константин Павлов, в другом - Дмитрий Шевчик.

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