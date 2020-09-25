У Львові зареєстрували 10 кандидатів у мери

У мери Львова зареєстровано 10 кандидатів. Серед них троє самовисуванців і семеро - від партій.
Відповідні рішення було прийнято Львівською територіальною виборчою комісією.
Так, за крісло мера будуть боротися:
Як повідомляло РБК-Україна, згідно з передвиборними рейтингами лідирує у Львові чинний міський голова Андрій Садовий.
Більш докладно про кандидатів у мери Львова читайте в матеріалі РБК-Україна.
Також повідомлялося, що в мери Одеси зареєстрували сімох кандидатів.
Нагадаємо, 24 вересня завершився термін подачі документів для реєстрації кандидатів на місцеві вибори.
Про можливі проблеми під час голосування читайте в матеріалі РБК-Україна "Локальні битви: де назрівають конфліктні точки місцевих виборів".