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У Львові зареєстрували 10 кандидатів у мери

Автор: Игорь Литвиненко

У мери Львова зареєстровано 10 кандидатів. Серед них троє самовисуванців і семеро - від партій.

Відповідні рішення було прийнято Львівською територіальною виборчою комісією.

Так, за крісло мера будуть боротися:

  • Андрій Садовий ("Самопоміч");
  • Юрій Бунь (самовисування);
  • Ігор Васюник (самовисування);
  • Олег Синютка ("Європейська солідарність");
  • Ігор Зінкевич ("ВАРТА");
  • Руслан Кошулинський ("Свобода");
  • Наталія Ван Доеверен ("Духовна Україна");
  • Юлія Гвоздович ("Українська Галицька партія");
  • Назарій Брезіцький (самовисування);
  • Ігор Телішевський ("За майбутнє").

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з передвиборними рейтингами лідирує у Львові чинний міський голова Андрій Садовий.

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Більш докладно про кандидатів у мери Львова читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також повідомлялося, що в мери Одеси зареєстрували сімох кандидатів.

Нагадаємо, 24 вересня завершився термін подачі документів для реєстрації кандидатів на місцеві вибори.

Про можливі проблеми під час голосування читайте в матеріалі РБК-Україна "Локальні битви: де назрівають конфліктні точки місцевих виборів".

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