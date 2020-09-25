Во Львове зарегистрировали 10 кандидатов в мэры

В мэры Львова зарегистрированы 10 кандидатов. Среди них трое самовыдвиженцев и семеро - от партий.
Соответствующие решения были принято Львовской территориальной избирательной комиссией.
Так, за кресло мэра будут бороться:
Как писало РБК-Украина, согласно предвыборным рейтингам лидирует во Львове действующий городской глава Андрей Садовой.
Более подробно о кандидатах в мэры Львова читайте в материале РБК-Украина.
Также сообщалось, что в мэры Одессы зарегистрировали семерых кандидатов.
Напомним, 24 сентября завершился срок подачи документов для регистрации кандидатов на местные выборы.
О возможных проблемах во время голосования читайте в материале РБК-Украина "Локальные битвы: где назревают конфликтные точки местных выборов".