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Во Львове зарегистрировали 10 кандидатов в мэры

Автор: Игорь Литвиненко

В мэры Львова зарегистрированы 10 кандидатов. Среди них трое самовыдвиженцев и семеро - от партий.

Соответствующие решения были принято Львовской территориальной избирательной комиссией.

Так, за кресло мэра будут бороться:

  • Андрей Садовой ("Самопомич");
  • Юрий Бунь (самовыдвижение);
  • Игорь Васюник (самовыдвижение);
  • Олег Синютка ("Европейская солидарность");
  • Игорь Зинкевич ("ВАРТА");
  • Руслан Кошулинский ("Свобода");
  • Наталия Ван Доеверен ("Духовная Украина");
  • Юлия Гвоздович ("Украинская Галицкая партия");
  • Назарий Брезицкий (самовыдвижение);
  • Игорь Телишевский ("За майбутнє").

Как писало РБК-Украина, согласно предвыборным рейтингам лидирует во Львове действующий городской глава Андрей Садовой.

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Более подробно о кандидатах в мэры Львова читайте в материале РБК-Украина.

Также сообщалось, что в мэры Одессы зарегистрировали семерых кандидатов.

Напомним, 24 сентября завершился срок подачи документов для регистрации кандидатов на местные выборы.

О возможных проблемах во время голосования читайте в материале РБК-Украина "Локальные битвы: где назревают конфликтные точки местных выборов".

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