В мэры Одессы зарегистрировали семерых кандидатов
Одесская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала семерых кандидатов на кресло мэра Одессы. Из них три кандидата идут от партий, четверо - самовыдвиженцы.
Соответствующие постановления опубликованы на сайте Одесского теризбиркома.
В частности, кандидатами в мэры зарегистрированы:
- Морис Ибрагим (самовыдвижение);
- Михаил Кузаконь (самовыдвижение);
- Олег Филимонов ("Слуга народа");
- Геннадий Труханов ("Доверяй делам");
- Станислав Домбровский (самовыдвижение);
- Сергей Калинчук ("За майбутнє");
- Юрий Печерский (самовыдвижение).
Напомним, 24 сентября завершился срок подачи документов для регистрации кандидатов на местные выборы.
Также РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия утвердила формы и цвет бюллетеней на местные выборы.
Кроме этого сообщалось, что на местных выборах, которые состоятся 25 октября, планируют принять участие в голосовании 41,2% украинцев. Еще 40,7% респондентов заявили, что скорее всего примут участие.
Подробнее о кандидатах в мэры Одессы читайте в материале РБК-Украина.