В мери Одеси зареєстрували сімох кандидатів
Фото: Одеська міськрада (omr gov ua)
Одеська територіальна виборча комісія зареєструвала сімох кандидатів на крісло мера Одеси. З них три кандидати йдуть від партій, четверо - самовисуванці.
Відповідні постанови опубліковані на сайті Одеського тервиборчкому.
Зокрема, кандидатами в мери зареєстровані:
- Моріс Ібрагім (самовисування);
- Михайло Кузаконь (самовисування);
- Олег Філімонов ("Слуга народу");
- Геннадій Труханов ("Довіряй ділам");
- Станіслав Домбровський (самовисування);
- Сергій Калінчук ("За майбутнє");
- Юрій Печерський (самовисування).
Нагадаємо, 24 вересня завершився термін подачі документів для реєстрації кандидатів на місцеві вибори.
Також РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія затвердила форму та колір бюлетенів на місцеві вибори.
Крім цього повідомлялося, що на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, планують взяти участь у голосуванні 41,2% українців. Ще 40,7% респондентів заявили, що швидше за все візьмуть участь.
Детальніше про кандидатів у мери Одеси читайте у матеріалі РБК-Україна.