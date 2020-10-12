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Мер Кривого Рогу заявив про тиск з боку влади напередодні виборів

Новость на русском → Кривій Ріг, Понеділок 12 жовтня 2020 10:38
Мер Кривого Рогу заявив про тиск з боку влади напередодні виборів Фото: Юрій Вілкул (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Напередодні місцевих виборів на Криворізьку міську раду та мера міста посилюється тиск з боку представників влади.

Про це заявив сам мер Кривого Року Юрій Вілкул на сайті Криворізької міськради.

"Почалося це ще в червні місяці. Найвищі чиновники країни в компанії з олігархами умовляли мене відмовитися від участі у виборах. Аргумент був один - "Нам важливо підняти зелений прапор саме над Кривим Рогом у будь-який спосіб". Хоча я думаю, що за усім цим банально стоять комерційні інтереси. Спочатку умовляли чемно. Потім пропонували гроші. Коли це не спрацювало - почали залякувати. Я відмовився і висунув свою кандидатуру для участі у виборах мера", - заявив мер Кривого Рогу.

Після цього, за його словами, погрози та тиск лише підсилились. Він стверджує, що його примушували знятися з виборів та підтримати олігархічного кандидата.

"Після останнього соцопитування, переконавшись у неминучості програшу свого підопічного на виборах, у високих київських кабінетах, в інтересах осіб, що купили ярлик "Слуги народу" у Кривому Розі і претендують на захоплення монопольної влади, було прийнято рішення перейти від погроз до дій", - додає Вілкул.

В результаті, повідомляє Вілкул, проти нього відновили кримінальну справу 2015 року. На його думку, це робиться заради того, щоб вручити підозру й обрати запобіжний захід, зупинивши таким чином його передвиборчу кампанію за два тижні до голосування.

Він наголошує, що 2015 року в рамках цієї справи було проведено понад 500 перевірок усіма силовими і контролюючими органами країни, і всі з нульовим результатом.

Втім, чинний мер Кривого Рогу додає, що тиснути на нього марно, він не буде знімати свою кандидатуру з виборів й продовжить "боротися за Кривбас, та кожного криворіжця".

"Тиснути на мене марно. Залякати - неможливо. Не вийшло у 2015 році, коли озброєні автоматами пройдисвіти штурмували мерію, не вийде і зараз. Та й чого може боятися людина мого досвіду? У мене нема іншої мотивації, крім величезної відповідальності за рідне місто і бажання зробити його краще", - констатував Вілкул.

Нагадаємо, раніше кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика звинуватили у порушенні виборчого процесу. Зокрема, в так званій "сітці" зі скупки голосів виборців та адміністративному тиску на працівників промислових підприємств міста.

Як писало РБК-Україна, раніше син кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика, 18-річний Марк Шевчик, скоїв ДТП, в результаті якого постраждала дитина.

Як відомо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

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