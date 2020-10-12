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Мэр Кривого Рога заявил о давлении со стороны власти накануне выборов

Новина українською → Кривой Рог, Понедельник 12 октября 2020 10:38
Мэр Кривого Рога заявил о давлении со стороны власти накануне выборов Фото: Юрий Вилкул (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Накануне местных выборов на Криворожский городской совет и мэра города усиливается давление со стороны представителей власти.

Об этом заявил сам мэр Кривого рога Юрий Вилкул на сайте Криворожского горсовета.

"Началось это еще в июне. Высшие чиновники страны в компании с олигархами уговаривали меня отказаться от участия в выборах. Аргумент был один - "Нам важно поднять зеленый флаг над Кривым Рогом в любой способ". Хотя я думаю, что за всем этим банально стоят коммерческие интересы. Сначала уговаривали вежливо. Потом предлагали деньги. Когда это не сработало - начали запугивать. Я отказался и выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах мэра", - заявил мэр Кривого Рога.

После этого, по его словам, угрозы и давление лишь усилились. Он утверждает, что его заставляли сняться с выборов и поддержать олигархического кандидата.

"После последнего соцопроса, убедившись в неизбежности проигрыша своего подопечного на выборах, в высоких киевских кабинетах, в интересах лиц, купивших ярлык "Слуги народа" в Кривом Роге и претендующтх на захват монопольной власти, было принято решение перейти от угроз к действиям", - добавляет Вилкул.

В результате сообщает Вилкул, против него возобновили уголовное дело 2015 года. По его мнению, это делается ради того, чтобы вручить подозрение и избрать меру пресечения, остановив таким образом его предвыборную кампанию за две недели до голосования.

Он отмечает, что в 2015 году в рамках этого дела было проведено более 500 проверок всеми силовыми и контролирующими органами страны, и все с нулевым результатом.

Впрочем, действующий мэр Кривого Рога добавляет, что давить на него бесполезно, он не будет снимать свою кандидатуру с выборов и продолжит "бороться за Кривбасс, и каждого криворожца".

"Давить на меня бесполезно. Запугать - невозможно. Не получилось в 2015 году, когда вооруженные автоматами проходимцы штурмовали мэрию, не получится и сейчас. Да и чего может бояться человек моего опыта? У меня нет другой мотивации, кроме огромной ответственности за родной город и желания сделать его лучше", - констатировал Вилкул.

Напомним, ранее кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика обвинили в нарушении избирательного процесса. В частности, в так называемой "сетке" по скупке голосов избирателей и административном давлении на работников промышленных предприятий города.

Как писало РБК-Украина, ранее сын кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика, 18-летний Марк Шевчик, совершил ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Как известно, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

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