Кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" обвиняют в нарушениях избирательного процесса

Кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика обвиняют в нарушениях избирательного процесса. В частности, в так называемой "сетке" по скупке голосов избирателей и административном давлении на работников промышленных предприятий города.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина лидер "Европейской солидарности" в Кривом Роге Юрий Яровой.

"Сейчас в регионе административным путем выстраиваются "сетки" по подкупу и запугиванию избирателей. Создается впечатление, что мы вернулись в самые темные времена выборов 2004-2005 года, когда произошел первый Майдан из-за фальсифицированных результатов выборов", - заявил Яровой.

По его мнению, 15 лет назад происходило все то же самое, методы не изменились.

"Мы думали, что такого уже никогда не будет, особенно с приходом новой власти. Но ничего не изменилось, нынешняя власть не брезгует методами Януковича. Кривой Рог - промышленный город, здесь много рабочих, по отношению к которым руководства предприятий, будучи в сговоре с политиками, в ультимативном порядке говорят людям за кого им голосовать. Уже даже опубликованы инструкции, которые передают бригадирам, начальникам цехов. Эти процессы набирают массовый характер и являются беспрецедентным нарушением действующего законодательства", - добавил он.

При этом, отмечает политик, центральный штаб партии "Слуга народа" в курсе сложившейся ситуации в городе, а правоохранительные органы не предпринимают должных мер.

Напомним, ранее сын кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика, 18-летний Марк Шевчик, совершил ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу вместе с мамой на зеленый сигнал светофора. Водитель, сбивший ребенка, ехал на большой скорости.

Также РБК-Украина писало, что 30 сентября в Украине за сутки полицейские открыли еще семь уголовных дел в связи с нарушением избирательного законодательства. Всего с начала избирательной кампании открыто 134 уголовных дела.

Ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что пятая часть уголовных дел связана с подкупом избирателей.