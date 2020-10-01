ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" звинувачують у порушеннях виборчого процесу

Новость на русском → Кривий Ріг, Четвер 01 жовтня 2020 13:02
Кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" звинувачують у порушеннях виборчого процесу Фото: у штабі "Слуги народу" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика звинувачують у порушенні виборчого процесу. Зокрема, в так званій "сітці" зі скупки голосів виборців та адміністративному тиску на працівників промислових підприємств міста.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна лідер "Європейської солідарності" в Кривому Розі Юрій Яровий.

"Зараз в регіоні адміністративним шляхом шикуються "сітки" щодо підкупу та залякуванню виборців. Створюється враження, що ми повернулися в найтемніші часи виборів 2004-2005 року, коли відбувся перший Майдан через фальсифікованих результатів виборів", - заявив Яровий.

На його думку, 15 років тому відбувалося все те ж саме, методи не змінилися.

"Ми думали, що такого вже ніколи не буде, особливо з приходом нової влади. Але нічого не змінилося, нинішня влада не гребує методами Януковича. Кривий Ріг - промислове місто, тут багато робітників, стосовно яких керівництва підприємств, будучи у змові з політиками, в ультимативному порядку кажуть людям, за кого їм голосувати. Вже навіть опубліковані інструкції, які передають бригадирам, начальникам цехів. Ці процеси набирають масовий характер і є безпрецедентним порушенням чинного законодавства", - додав він.

При цьому, зазначає політик, центральний штаб партії "Слуга народу" в курсі ситуації, що склалася в місті, а правоохоронні органи не вживають належних заходів.

Нагадаємо, раніше син кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика, 18-річний Марк Шевчик, скоїв ДТП, в результаті якого постраждала дитина.

За словами очевидців, хлопчик переходив дорогу разом з мамою на зелений сигнал світлофора. Водій, який збив дитину, їхав на великій швидкості.

Також РБК-Україна писало, що 30 вересня в Україні за добу поліцейські відкрили ще сім кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого законодавства. Всього з початку виборчої кампанії відкрито 134 кримінальні справи.

Раніше голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що п'ята частина кримінальних справ пов'язана з підкупом виборців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Кривий Ріг подкуп избирателей Слуга народа Місцеві вибори
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори з Азербайджаном
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори з Азербайджаном