Мер Новгорода-Сіверського помер від COVID-19, він перемагав на виборах

Міський голова Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від ускладнень захворювання на коронавірус. Бондаренко, за попередніми даними, перемагав на цьогорічних виборах мера.

Про це повідомив секретар Новгород-Сіверської міської ради Юрій Лакоза, передає "Суспільне".

Бондаренко мав підтверджений діагноз - COVID-19. У нього була двобічна пневмонія.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть від коронавірусу мера Борисполя Анатолія Федорчука. Оскільки він лідирував на місцевих виборах, у місті пройде другий тур.

Як розповіли РБК-Україна у міській раді Борисполя, до обрання нового мера міста на місцевих виборах обов'язки міського голови не будуть нікому передавати.

Додамо, другий тур місцевих виборів у Борисполі може відбутися у січні 2021 року.

Крім того, сьогодні про захворювання на коронавірус заявив виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби України.