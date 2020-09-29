В мери Харкова зареєстрували 15 кандидатів: список

На посаду мера Харкова претендують 15 кандидатів. Рішення про їх реєстрацію напередодні ухвалила територіальна виборча комісія Харкова.

Відповідна постанова опублікована на сайті виборчкому.

Так, кандидатами в мери Харкова зареєстровані:

Олексій Кучер (від партії "Слуга народу");

Геннадій Кернес ("Блок Кернеса - Успішний Харків");

Георгій Лаговський ("УДАР");

Олег Абрамичев ("Європейська солідарність");

Микита Соловйов ("Демократична сокира");

Ірина Денисова ("За майбутнє");

Сергій Кушнарьов ("Перемога Пальчевського");

Ігор Приходько ("Батьківщина");

Олександра Нарижна ("Голос");

Олександр Фельдман ("Опозиційна платформа - За життя");

Ігор Черняк ("Блок Світличної "Разом");

Валерій Безлепкін (самовисуванець);

Михайло Добкін (самовисуванець);

Наталія Пилипенко (самовисуванець);

Денис Ярославський (самовисуванець)

Раніше повідомлялося, що Кернеса висунули в мери Харкова, попри те, що зараз він у Німеччині проходить лікування від коронавірусу. У його оточенні кажуть, що стан Кернеса значно покращився.

Нагадаємо, термін подачі документів для реєстрації кандидатами на місцевих виборах завершився ще 24 вересня.