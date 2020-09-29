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В мери Харкова зареєстрували 15 кандидатів: список

Новость на русском → Харків, Вівторок 29 вересня 2020 12:15
В мери Харкова зареєстрували 15 кандидатів: список Фото: Харківська міськрада (РБК-Україна, Анастасія Некипелая)
Автор: Игорь Литвиненко

На посаду мера Харкова претендують 15 кандидатів. Рішення про їх реєстрацію напередодні ухвалила територіальна виборча комісія Харкова.

Відповідна постанова опублікована на сайті виборчкому.

Так, кандидатами в мери Харкова зареєстровані:

  • Олексій Кучер (від партії "Слуга народу");
  • Геннадій Кернес ("Блок Кернеса - Успішний Харків");
  • Георгій Лаговський ("УДАР");
  • Олег Абрамичев ("Європейська солідарність");
  • Микита Соловйов ("Демократична сокира");
  • Ірина Денисова ("За майбутнє");
  • Сергій Кушнарьов ("Перемога Пальчевського");
  • Ігор Приходько ("Батьківщина");
  • Олександра Нарижна ("Голос");
  • Олександр Фельдман ("Опозиційна платформа - За життя");
  • Ігор Черняк ("Блок Світличної "Разом");
  • Валерій Безлепкін (самовисуванець);
  • Михайло Добкін (самовисуванець);
  • Наталія Пилипенко (самовисуванець);
  • Денис Ярославський (самовисуванець)

Раніше повідомлялося, що Кернеса висунули в мери Харкова, попри те, що зараз він у Німеччині проходить лікування від коронавірусу. У його оточенні кажуть, що стан Кернеса значно покращився.

Нагадаємо, термін подачі документів для реєстрації кандидатами на місцевих виборах завершився ще 24 вересня.

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