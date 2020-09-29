В мэры Харькова зарегистрировали 15 кандидатов: список
Фото: Харьковский горсовет (РБК-Украина, Анастасия Некипелая)
На должность мэра Харькова претендуют 15 кандидатов. Решение об их регистрации накануне приняла территориальная избирательная комиссия Харькова.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте избиркома.
Так, кандидатами в мэры Харькова зарегистрированы:
- Алексей Кучер (от партии "Слуга народа");
- Геннадий Кернес ("Блок Кернеса - Успешный Харьков");
- Георгий Лаговский ("УДАР");
- Олег Абрамичев ("Европейская солидарность");
- Никита Соловьев ("Демократическая сокира");
- Ирина Денисова ("За майбутнє");
- Сергей Кушнарев ("Победа Пальчевского");
- Игорь Приходько ("Батькивщина");
- Александра Нарижна ("Голос");
- Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа - За життя");
- Игорь Черняк ("Блок Светличной "Вместе");
- Валерий Безлепкин (самовыдвиженец);
- Михаил Добкин (самовыдвиженец);
- Наталья Пилипенко (самовыдвиженец);
- Денис Ярославский (самовыдвиженец).
Ранее сообщалось, что Кернеса выдвинули в мэры Харькова, несмотря на то, что сейчас он в Германии проходит лечение от коронавируса. В его окружении говорят, что состояние Кернеса значительно улучшилось.
Напомним, срок подачи документов для регистрации кандидатами на местных выборах завершился еще 24 сентября.