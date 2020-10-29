Місцеві вибори в Києві: надійшов перший протокол з результатами

Перший протокол з результатами місцевих виборів у Києві надійшов до міської виборчої комісії. Протокол територіального виборчкому Печерського району надійшов на п'ятий день підрахунку голосів.

Про це на брифінгу заявила голова Київської міської ТВК Валентина Королькова.

За її словами, сьогодні вночі прийняли перший протокол з територіальної виборчої комісії Печерського району. Він також розповіла, як проходить подача протоколу.

"Комісія подає запечатаний протокол, в якому знаходяться протоколи підрахунку голосів за кандидатів у депутати і кандидатів на міського голову. За дорученням голови член комісії розпечатує, зачитує весь текст і залишається протокол у нас на обробку ", - зазначила Королькова.

Зазначимо, очікується, що результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада.

Нагадаємо, згідно екзит-полу, на виборах мера Києва лідирує діючий міський голова Віталій Кличко. На сьогодні залишається інтрига, чи буде в столиці другий тур.