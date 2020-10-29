ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Місцеві вибори в Києві: надійшов перший протокол з результатами

Новость на русском → Київ, Четвер 29 жовтня 2020 15:15
Місцеві вибори в Києві: надійшов перший протокол з результатами Фото: місцеві вибори (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Перший протокол з результатами місцевих виборів у Києві надійшов до міської виборчої комісії. Протокол територіального виборчкому Печерського району надійшов на п'ятий день підрахунку голосів.

Про це на брифінгу заявила голова Київської міської ТВК Валентина Королькова.

За її словами, сьогодні вночі прийняли перший протокол з територіальної виборчої комісії Печерського району. Він також розповіла, як проходить подача протоколу.

"Комісія подає запечатаний протокол, в якому знаходяться протоколи підрахунку голосів за кандидатів у депутати і кандидатів на міського голову. За дорученням голови член комісії розпечатує, зачитує весь текст і залишається протокол у нас на обробку ", - зазначила Королькова.

Зазначимо, очікується, що результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада.

Нагадаємо, згідно екзит-полу, на виборах мера Києва лідирує діючий міський голова Віталій Кличко. На сьогодні залишається інтрига, чи буде в столиці другий тур.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Київ выборы Місцеві вибори
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Екзітполи
Екзітполи
Як пройшов день виборів
Як пройшов день виборів
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
На Донбасі поранення отримав український військовий
РБК-Українаінформаційне агентство На Донбасі поранення отримав український військовий