Местные выборы в Киеве: поступил первый протокол с результатами

Первый протокол с результатами местных выборов в Киеве поступил в городскую избирательную комиссию. Протокол территориального избиркома Печерского района поступил на пятый день подсчета голосов.

Об этом на брифинге заявила глава Киевской городской ТИК Валентина Королькова.

По ее словам, сегодня ночью приняли первый протокол с территориальной избирательной комиссии Печерского района. Он также рассказала, как проходит подача протокола.

"Комиссия подает запечатанный протокол, в котором находятся протоколы по подсчету голосов по кандидатам в депутаты и по кандидатам на городского голову. По поручению председателя член комиссии распечатывает, зачитывает весь текст и остается протокол у нас на обработку ", - отметила Королькова.

Отметим, ожидается, что результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября.

Напомним, согласно экзит-полу, на выборах мэра Киева лидирует действующий городской голова Виталий Кличко. На сегодня остается интрига, будет ли в столице второй тур.