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Місцеві вибори: Рада просить ЦВК проаналізувати застосування законодавства

Новость на русском → Україна, Вівторок 24 листопада 2020 17:43
Місцеві вибори: Рада просить ЦВК проаналізувати застосування законодавства Фото: ЦВК (cvk.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді просять Центральну виборчу комісію підготувати та надати аналіз проблематики застосування виборчого законодавства під час організації та проведення місцевих виборів. До ЦВК звернувся комітет з питань організації державної влади.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Комітет ухвалив рішення здійснити аналіз практики застосування законодавства про місцеві вибори та напрацювання пропозицій щодо усунення недоліків правового регулювання виборчого процесу на місцевих виборах", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що комітет звернувся до комісії з пропозицією у термін до 15 січня 2021 року підготувати та надати йому аналіз проблематики застосування виборчого законодавства і пропозиції по удосконаленню законів. Їх разом зі звітами міжнародних та національних місій зі спостереження за виборами надалі члени комітету розглянуть на одному із засідань.

"Також у комітеті планується створення робочої групи з вдосконалення виборчого законодавства, яка опрацьовуватиме вищевказану інформацію", - інформують у Раді.

Нагадаємо, в ОПОРІ заявили, що найбільшу кількість порушень на місцевих виборах 22 листопада було зафіксовано в Дніпрі. Всього під час другого туру місцевих виборів надійшло 407 звернень про порушення виборчого процесу.

Як писало РБК-Україна, явка виборців на голосуванні 22 листопада на момент закінчення голосування склала 29,53%.

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