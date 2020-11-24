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Местные выборы: Рада просит ЦИК проанализировать применение законодательства

Новина українською → Украина, Вторник 24 ноября 2020 17:43
Местные выборы: Рада просит ЦИК проанализировать применение законодательства Фото: ЦИК (cvk.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде просят Центральную избирательную комиссию подготовить и предоставить анализ проблематики применения избирательного законодательства при организации и проведении местных выборов. К ЦИК обратился комитет по вопросам организации государственной власти.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Комитет принял решение провести анализ практики применения законодательства о местных выборах и наработки предложений по устранению недостатков правового регулирования избирательного процесса на местных выборах", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что комитет обратился к комиссии с предложением в срок до 15 января 2021 года подготовить и предоставить ему анализ проблематики применения избирательного законодательства и предложения по совершенствованию законов. Их вместе с отчетами международных и национальных миссий по наблюдению за выборами в дальнейшем члены комитета рассмотрят на одном из заседаний.

"Также в комитете планируется создание рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства, которая будет обрабатывать вышеуказанную информацию", - информируют в Раде.

Напомним, в ОПОРЕ заявили, что наибольшее количество нарушений на местных выборах 22 ноября было зафиксировано в Днепре. Всего во время второго тура местных выборов поступило 407 обращений о нарушении избирательного процесса.

Как писало РБК-Украина, явка избирателей на голосовании 22 ноября на момент окончания голосования составила 29,53%.

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