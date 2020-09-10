Місцеві вибори: за добу порушили 9 кримінальних справ через порушення

Правоохоронці за минулу добу отримали 55 заяв та повідомлень про порушення виборчого кодексу. За фактом порушень порушили 9 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Кримінальні справи відкрили за фактом порушень у Києві, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській та Запорізькій областях. Всього з початку виборчого процесу поліція розпочала 13 кримінальних проваджень.

Загалом поліція отримала вже 119 заяв та повідомлень про порушення виборчого кодексу. Здебільшого вони пов'язані з порядком ведення агітації, підкупом виборців, псуванням агітматеріалів, порядком ведення реєстрації виборців та порядком фінансування партії.

Зазначимо, виборчий процес в Україні стартував 5 вересня. Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня цього року.

Нагадаємо, у Запорізькій області поліція розкрила спробу фальсифікації місцевих виборів, зловмисники намагались масово змінити виборчі адреси.

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков погрожував жорсткою реакцією на порушення на місцевих виборах в Україні.