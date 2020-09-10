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Местные выборы: за сутки возбудили 9 уголовных дел из-за нарушений

Новина українською → Украина, Четверг 10 сентября 2020 17:49
Местные выборы: за сутки возбудили 9 уголовных дел из-за нарушений Фото: избирательный участок (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители за минувшие сутки получили 55 заявлений и сообщений о нарушении избирательного кодекса. По факту нарушений возбудили 9 уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Уголовные дела открыли по факту нарушений в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Запорожской областях. Всего с начала избирательного процесса полиция начала 13 уголовных производств.

В целом полиция получила уже 119 заявлений и сообщений о нарушении избирательного кодекса. В основном они связаны с порядком ведения агитации, подкупом избирателей, порчей агитматериалов, порядком ведения регистрации избирателей и порядком финансирования партии.

Отметим, избирательный процесс в Украине стартовал 5 сентября. Местные выборы в Украине состоятся 25 октября этого года.

Напомним, в Запорожской области полиция раскрыла попытку фальсификации местных выборов, злоумышленники пытались массово изменить избирательные адреса.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил жесткой реакцией на нарушения на местных выборах в Украине.

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