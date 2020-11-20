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Місцеві вибори в Ужгороді: викрито схему підкупу виборців

Новость на русском → Ужгород, П'ятниця 20 листопада 2020 10:41
Місцеві вибори в Ужгороді: викрито схему підкупу виборців Фото: затримання (ssu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Співробітники Служби безпеки України на Закарпатті викрили схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера Ужгороду.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Відомство інформує, що мешканець Ужгорода організував підкуп виборців, залучивши голову правління одного з ОСББ для збору підписів громадян, які б погодилися продати свій голос за 500 гривень.

У межах кримінальної справи, розпочатого за ст. 160 Кримінального кодексу, правоохоронці затримали фігуранта провадження під час передачі коштів у розмірі 12 тисяч гривень - за таку суму він гарантував кандидату 24 голоси на виборах.

Зараз встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Другий тур голосування відбудеться 22 листопада.

Так, у другому турі за крісло мера Ужгорода змагатимуться чинний міський голова Богдан Андріїв та кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей.

Нагадаємо, в ОПОРІ зазначили, що загальна статистика порушень та зловживань під час другого туру місцевих виборів 15 листопада не надто відрізняється від показників, які зафіксували спостерігачі на виборах 25 жовтня.

Як писало РБК-Україна, за даними ЦВК, явка у другому турі виборів мерів в Україні склала 24%.

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