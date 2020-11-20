Местные выборы в Ужгороде: разоблачена схема подкупа избирателей

Сотрудники Службы безопасности Украины в Закарпатье разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра Ужгорода.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ведомство информирует, что житель Ужгорода организовал подкуп избирателей, привлекая председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей граждан, которые согласились продать свой голос за 500 гривен.

В рамках уголовного дела, начатого по ст. 160 Уголовного кодекса, правоохранители задержали фигуранта производства при передаче средств в размере 12 тысяч гривен - за такую ​​сумму он гарантировал кандидату 24 голоса на выборах.

Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Второй тур голосования состоится 22 ноября.

Так, во втором туре за кресло мэра Ужгорода будут соревноваться действующий мэр Богдан Андреев и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей.

Напомним, в ОПОРЕ отметили, что общая статистика нарушений и злоупотреблений во время второго тура местных выборов 15 ноября не слишком отличается от показателей, которые зафиксировали наблюдатели на выборах 25 октября.

Как писало РБК-Украина, по данным ЦИК, явка во втором туре выборов мэров в Украине составила 24%.