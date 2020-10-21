В МОЗ розповіли про правила безпеки під час голосування на виборах

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів про правила безпеки під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня. Їх підготовили для того, щоб не допустити розповсюдженню коронавірусної інфекції в країні.

Про це Максим Степанов повідомив під час брифінгу.

За його словами, перед початком роботи голова окружної комісії має визначити відповідальну особу, яка буде перед входом опитувати виборців про наявність симптомів респіраторних захворювань. Також він зазначив, що при вході на виборчих дільницях мають бути дезінфікуючі засоби для рук і інформаційні матеріали про протиепідемічні заходи.

Біля входу і в самому приміщенні для голосування наноситься розмітка, яка буде вказувати на дотримання дистанції між людьми. Біля столу, де надаватимуть виборчі бюлетені, не повинно знаходитись більше трьох осіб.

Нагадаємо, близько половини українців (48%) вважають, що на місцевих виборах 25 жовтня будуть незначні фальсифікації.

Крім того, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на місцевих виборах 25 жовтня найбільше голосів отримають три парламентські партії. При цьому рейтинг партій "Слуга народу", ОПЗЖ і "Європейська солідарність" практично зрівнявся.