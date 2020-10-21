В Минздраве рассказали о правилах безопасности во время голосования на выборах

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал о правилах безопасности во время голосования на местных выборах 25 октября. Их подготовили для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в стране.

Об этом Максим Степанов сообщил во время брифинга.

По его словам, перед началом работы глава окружной комиссии должен определить ответственное лицо, которое будет перед входом опрашивать избирателей о наличии симптомов респираторных заболеваний. Также он отметил, что при входе на избирательных участках должны быть дезинфицирующие средства для рук.

У входа и в самом помещении для голосования наносится разметка, которая будет указывать на соблюдение дистанции между людьми. Возле стола, где будут избирательные бюллетени, не должно находиться более трех человек.

Напомним, около половины украинцев (48%) считают, что на местных выборах 25 октября будут незначительные фальсификации.

Кроме того, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат три парламентские партии. При этом рейтинг партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" практически сравнялся.