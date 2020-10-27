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"Наш край" проходить до Кропивницької міської ради

Новость на русском → Кропивницький, Вівторок 27 жовтня 2020 16:20
"Наш край" проходить до Кропивницької міської ради Фото: голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Кропивницькому партія "Наш край" проходить до міської ради.

Про це повідомляє прес-служба партії.

За даними паралельного підрахунку голосів партії, "Наш край" у Кропивницькому набирає 5,4% голосів та проходить до міської ради.

"Офіційне встановлення результатів виборів триває, партія захищає свої голоси", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, секретарем Кропивницької ради минулого скликання був лідер міської організації партії "Наш край" Андрій Табалов.

Як відомо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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