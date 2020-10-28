"Наш край" вимагає перерахунку голосів на всіх міських ділянках в Миколаєві і області

Партія "Наш край" вимагає перерахунку голосів на всіх без винятку міських виборчих дільницях в Миколаєві та Миколаївській області.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної організації партії "Наш край" Юрій Кормишкін у Facebook.

Згідно з паралельним підрахунком голосів "Наш край" набрав необхідну кількість голосів, щоб впевнено пройти в міський (8,36% голосів) та обласна ради (18,2% голосів).

"Згідно з паралельним підрахунком голосів, за партію "Наш край" віддали голоси жителі міста і Миколаївській області у достатній кількості, щоб впевнено зайти в міську та обласну ради. За наявними даними, "Наш край" здобув стійкі 18,2% голосів виборців для проходження до Миколаївської обласної ради і 8,36% голосів - до Миколаївської міської ради", - заявляє Юрій Кормишкін.

За словами голови Миколаївської облорганізації "Нашого краю", на виборчих дільницях підрахунок відбувався з численними порушеннями, а деякі дільниці штучно затягують процес підрахунку голосів і здачі протоколів.

"Я впевнений, що таким чином влада хоче розікрасти голоси партії, сфальсифікувати результати місцевих виборів. Влада готова йти на будь-які незаконні дії, щоб "Наш край" не потрапив у майбутню раду. Їм невигідно мати конструктивного опонента. Ми будемо боротися за справедливість, будемо протистояти неподобству у виборчих комісіях. "Наш край" має намір подавати судові позови, а також закликає інших учасників виборчого процесу припинити мерзенні маніпуляції та фальсифікації", - заявив Кормишкін.

Крім того, Кормишкін від імені "Нашого краю" звернувся до президента з вимогою гарантувати кожному учаснику виборчого процесу правомочні законодавче поле і не підігравати комусь окремо для досягнення результатів, а також не дозволити крадіжки представницьких мандатів.

Як відомо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.