За декілька днів до поразки: як "Слуга народу" використовує адмінресурс на місцевих виборах

Партія влади за рік так і не приступила до системного партбудівництва (фото: РБК-Україна)

Передчуваючи ймовірний розгром на місцевих виборах, влада взялася за активне використання всіх доступних методів адмінресурсу. Про те, як "нові обличчя" діють старими методами – в матеріалі РБК-Україна.

Те, що осінні місцеві вибори стануть важким випробуванням для "Слуги народу", стало зрозуміло вже давно. Якщо ще на початку року партія влади могла похвалитися величезною, дво- або навіть трикратним відривом від найближчих конкурентів, зараз він становить лише кілька відсотків. І то - в цілому по країні, а в окремих регіонах показники "слуг" виглядають зовсім гнітюче.

Свою роль тут зіграли кілька факторів. Насамперед – невиконання владою переважної більшості своїх обіцянок. Електоральна чарівність "новими обличчями" місяць за місяцем ставала все слабшою, тоді як "нові" за формою і способом дій все більше нагадували "старих".

Крім того, влада за рік з гаком монопольного правління змогла посваритися з найрізноманітнішими групами населення: від лікарів до далекобійників. А про відносини з патріотичною волонтерсько-ветеранським середовищем і говорити не доводиться.

Виник і системний конфлікт між місцевим самоврядуванням та центральною владою, посилений хаотичними діями останньої під час коронавірусної кризи.

"Ми спілкуємося в рамках Асоціації міст України з усіма. Немає жодної мерії, де б не були порушені кримінальні справи - навіть не десятками, а сотнями. Найбільш в цій ситуації огидне, що в першу чергу цим займається Служба безпеки України", - заявив в інтерв'ю РБК-Україна мер Дніпра і один з лідерів політичної сили "Пропозиція" Борис Філатов.

У той же час за рік перед виборами "Слуги народу" так і не приступили до системного партбудівництва – обов'язкової умови для успішної місцевої кампанії у всеукраїнському масштабі. Як результат, по всій країні почалася активна торгівля франшизами "СН", де в якості покупців виступають різні місцеві групи впливу. Ідеологія, як звичайно, ніякого значення не відіграє.

Звичайно, в "Слузі народу" вже придумали кілька пояснень майбутнього плачевного результату. Можна згадати резонансну заяву глави провладної фракції у Верховній раді Давида Арахамії, за словами якого "слугам" навіть вигідно буде програти вибори, адже тоді ні за що не доведеться нести відповідальність. Втім, сам Арахамія пізніше заявив, що його слова в черговий раз "вирвали з контексту".

Ще одна популярна формула, до якої "слуги" вдаються вже незараз і активно почнуть користуватися вже після виборів – будь-який результат для партії влади буде успішним, адже зараз у них взагалі немає депутатів у місцевих радах, а так з'являться хоч якісь фракції. Цей аргумент також елементарно спростовується, адже майбутні місцеві вибори – це в першу чергу референдум про довіру до всієї нинішньої влади, що отримала рік з гаком для виконання своїх обіцянок, як такої. І результати, судячи з актуальних рейтингах, для "слуг" будуть дуже сумними.

Силовики і двійники

Розуміючи перспективи повного провалу у багатьох регіонах, влада взялася за старий перевірений метод – використання адміністративного ресурсу. Причому різних його видів: інституційного, бюджетного, силового – як за підручником.

Тут можна згадати регулярні поїздки президента Володимира Зеленського по країні з презентацією кандидатів від "Слуги народу" в регіоні, з залученням місцевого чиновництва і на базі місцевих держадміністрацій.

При цьому, безумовно, всі будівництва, ремонти та інші "відкриття" подаються як заслуга партії влади та її кандидатів на місцях, знову-таки за всіма традиціями "старої політики". Очевидно, що тим самим порушується принцип рівної конкурентної боротьби – адже в інших політсил доступу до такого ресурсу немає за визначенням.

Тиск на місцеве самоврядування, яке "слуги народу" з незрозумілих причин призначили мало не головним своїм ворогом, набирав хід протягом усього останнього року. Погіршувало ситуацію й те, що багато діючих мерів добре показали себе під час коронавірусної кризи, зміцнили рейтинги і з повним правом розраховували на спокійне перевибрання на новий термін.

І центральна влада почала активно цьому заважати, у першу чергу, з використанням адміністративно-силового ресурсу. Прикладів по всій країні незліченна кількість, у тому числі й досить абсурдних. Але головне завдання цілком в українських традиціях – максимально ускладнити життя "неугодній" місцевій влади, про перспективи сотень і тисяч кримінальних справ, які явно розсиплються в судах, ніхто не замислюється.

Напередодні виборів влада не гнушиться використовувати адміністративно-силовий ресурс (фото: РБК-Україна)

Приміром, у Вінниці Служба безпеки України розслідує справу про крадіжку солі для посипання доріг в попередній зимовий сезон. В Житомирі виконавча служба заблокувала рахунки теплокомуненерго, щоб перешкодити місту увійти в опалювальний сезон і тим самим попсувати нерви міського голови Сергія Сухомлина, який йде на вибори від партії "Пропозиція". У Кропивницького, де балотується ще один кандидат від "Пропозиції", чинний мер Андрій Райкович, Мінфін блокує отримання кредиту для облаштування нового відділення місцевої лікарні, закупівлі тролейбусів та підготовки до опалювального сезону.

Звернення Асоціації міст України, із закликом припинити фабрикацію кримінальних справ та інше тиск на місцеву владу, у президента просто залишили без уваги.

Ще одна примітна технологія, яка активно використовується на виборах – кандидати-двійники. Безумовно, до цього методу можуть вдаватися не лише провладні кандидати. Але ресурсів, щоб все ж таки забезпечити реєстрацію двійника, у влади і місцевих груп впливу, які співпрацюють з нею, завжди більше.

Саме так сталося в Умані Черкаської області з мером Олександром Цебрієм. Там місцевий виборчком відмовився реєструвати чинного мера, зате зареєстрував одразу двох двійників, причому повних: з тим же ім'ям, прізвищем та по-батькові, як у Цебрія. Домогтися реєстрації градоначальнику вдалося тільки після жалоби в ЦВК і акції протесту під стінами Центрвиборчкому.

Під удар потрапляють представники різних опозиційних сил, яких банально намагаються не допустити до участі у виборах. Так, у Кременчуці Полтавської області місцевий тервиборчком з надуманої причини відмовлявся реєструвати список від "Європейської солідарності", і не хотів цього робити навіть після рішення суду. З великими боями далася і реєстрація кандидатів від "Опозиційної платформи - За життя" в Миколаєві. Буквально за два тижні до виборів раптово реанімували справу п'ятирічної давнини проти мера Кривого Рогу Юрія Вілкула, за його словами, керівництво країни вимагало від нього знятися з виборів, щоб "підняти зелений прапор над Кривим Рогом".

Проблемний регіон

Та й у цілому, ситуація в Дніпропетровській області – рідному регіоні для багатьох людей в "зеленій" команді – виглядає однією з найбільш напружених в Україні. У тому ж Кривому Розі кандидата від "Слуги народу" Дмитра Шевчика звинувачують у вибудовуванні масштабної сітки по скупці голосів і тиску на працівників численних підприємств міста, з метою примусити їх підтримати провладного кандидата.

В самому Дніпрі кампанія також проходить дуже брудно, попри те, що згідно з результатами соцопитувань безумовним фаворитом тут є діючий мер Борис Філатов. Кількість порушених проти мерії кримінальних справ вже вимірюється не десятками, а сотнями, обшуки і різні "маски-шоу" давно перетворилися на рутину. Постійно розганяється інформація про те, що Філатову незабаром вручать підозру і будуть арештовувати.

"Мені вже давно надходять такі дзвінки. Але якщо вони (влада - ред.) мене заарештують, то своїми руками вони виростять одного з основних опозиціонерів в країні. Якщо у них немає розуму, то нехай це роблять. Я не виключаю варіантів, коли це станеться перед виборами, у день виборів, через день після виборів і так далі. Ми маємо справу з вершниками без голови, які не знають, куди скачуть. У них немає мотивації, цілепокладання, ніхто не може зрозуміти, чим вони керуються", – сказав виданню Філатов.

Фаворитом на виборах мера Дніпра є чинний міський голова Борис Філатов (фото: РБК-Україна)

Справа доходить і до зовсім вже грубих методів – під час зустрічей з виборцями на мера Дніпра неодноразово нападали, обливаючи зеленкою і нашатирним спиртом. Причому провокатори-титушки після кожного такого інциденту швидко опиняються на волі і знову беруться за старе.

Подібні історії активно висвітлює телеканал 1+1, який належить олігарху Ігорю Коломойському. Власне, це не дивно – для Коломойського Дніпропетровщина завжди була зоною особливого інтересу. І, очевидно, вплив олігарха на діючу владу є набагато більш вагомим, ніж стверджують "слуги".

"Парадокс цих виборів у тому, що діючі мери не зацікавлені у фальсифікаціях. З урахуванням високих рейтингів, їм це все не треба, вони не зацікавлені в скупці голосів, ні в роздачі гречки. В цьому в першу чергу зацікавлена партія влади, яка так і не створила партійну структуру, а просто розпродала франшизи", – сказав Філатов.

За словами міського голови Дніпра, місцева "Слуга народу" була повністю віддана на відкуп Коломойському і іншому відомому місцевому бізнесмену Олександру Петровському. Очевидне підтвердження цього – список "СН" в облраду очолив близький соратник олігарха Святослав Олійник.

"Коломойський оперує всім через Олійника, той цього навіть не приховує. Вони дзвонять всім: прокурорам, міліціянтам, податківцам і т.д. В "Слузі народу" купа людей Коломойського і Петровського. Єдине, що рятує в цій ситуації – те, що внутрішні еліти не хочуть, щоб містом і областю командував Коломойський, вони розуміють, що почнеться свавілля і не хочуть цього", – сказав РБК-Україна Філатов.

Погіршує ситуацію і те, що склад виборчих комісій в регіоні фактично монополізували представники "Слуги народу" і партії "За майбутнє" – ще одного проекту Коломойського. Так Дніпропетровський міський виборчком очолив представник від "СН", а його заступником став представник "За майбутнє". В обласному виборчкомі "СН" також отримав посаду глави, а "За майбутнє" відійшла роль секретаря комісії.

Примітно, що і в цілому по країні "слуги народу" отримали непропорційно велике представництво у керівництві комісій.

Чи свідчить це про те, що готується масштабна фальсифікація під час підрахунку голосів – питання поки відкрите, хоча перші дзвіночки вже є. І реакція Центрвиборчкому, який несе загальну відповідальність за нормальне проведення виборів і чесний підрахунок голосів по всій країні, також викликає чимало питань – фактично, ЦВК починає діяти тільки після того, як черговий місцевий скандал набирає всеукраїнський оборот. Складність підрахунку голосів та визначення кандидатів-переможців на цих виборах тільки додає невизначеності.

Тому не можна виключати, що день виборів і особливо процес підрахунку голосів в окремих регіонах, зокрема, на Дніпропетровщині, дійсно запам'ятаються, в стилі виборів 2012 року – безумовно, найбільш "брудних" за останні десять років.