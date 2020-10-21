За несколько дней до поражения: как "Слуга народа" использует админресурс на местных выборах

Партия власти за год так и не приступила к системному партстроительству (фото: РБК-Украина)

Предчувствуя вероятный разгром на местных выборах, власть принялась за активное использование всех доступных методов админресурса. О том, как "новые лица" действуют старыми методами – в материале РБК-Украина.

То, что осенние местные выборы станут тяжелым испытанием для "Слуги народа", стало понятно уже давно. Если еще в начале года партия власти могла похвастаться огромным, двух- или даже трехкратным отрывом от ближайших конкурентов, сейчас он составляет лишь несколько процентов. И то - в целом по стране, а в отдельных регионах показатели "слуг" выглядят совсем удручающе.

Свою роль тут сыграли несколько факторов. Прежде всего – невыполнение властью подавляющего большинства своих обещаний. Электоральное очарование "новыми лицами" месяц за месяцем становилось все слабее, тогда как сами "новые" по форме и образу действий все больше напоминали "старых".

Кроме того, власть за год с лишним монопольного правления смогла поссориться с самыми разными группами населения: от докторов до дальнобойщиков. А об отношениях с патриотической волонтерско-ветеранской средой и говорить не приходится.

Возник и системный конфликт между местным самоуправлением и центральной властью, усугубленный хаотическими действиями последней во время коронавирусного кризиса.

"Мы общаемся в рамках Ассоциации городов Украины со всеми. Нет ни одной мэрии, где бы не были возбуждены уголовные дела - даже не десятками, а сотнями. Самое в этой ситуации омерзительное, что в первую очередь этим занимается Служба безопасности Украины", - заявил в интервью РБК-Украина мэр Днепра и один из лидеров политической силы “Пропозиция” Борис Филатов.

В то же время за год перед выборами "Слуги народа" так и не приступили к системному партстроительству – обязательному условию для успешной местной кампании во всеукраинском масштабе. Как результат, по всей стране началась активная торговля франшизами "СН", где в качестве покупателей выступают различные местные группы влияния. Идеология, как обычно, никакого значения не играет.

Конечно, в "Слуге народа" уже придумали несколько объяснений будущему плачевному результату. Можно вспомнить резонансное заявление главы провластной фракции в Верховной раде Давида Арахамии, по словам которого "слугам" даже выгодно будет проиграть выборы, ведь тогда ни за что не придется нести ответственность. Впрочем, сам Арахамия позже заявил, что его слова в очередной раз "вырвали из контекста".

Еще одна популярная формула, к которой "слуги" прибегают уже сейчас и активно начнут пользоваться уже после выборов – любой результат для партии власти будет успешным, ведь сейчас у них вообще нет депутатов в местных советах, а так появятся хоть какие-то фракции. Этот аргумент также элементарно опровергается, ведь будущие местные выборы – это в первую очередь референдум о доверии всей нынешней власти, получившей год с лишним для выполнения своих обещаний, как таковой. И результаты, судя по актуальным рейтингам, для "слуг" будут весьма печальными.

Силовики и двойники

Понимая перспективы полного провала во многих регионах, власть принялась за старый проверенный метод – использование административного ресурса. Причем разных его видов: институционного, бюджетного, силового – чисто по учебнику.

Здесь можно вспомнить регулярные поездки президента Владимира Зеленского по стране с презентацией кандидатов от "Слуги народа" в регионе, с привлечением местного чиновничества и на базе местных госадминистраций.

При этом, безусловно, все стройки, ремонты и прочие "открытия" подаются как заслуга партии власти и ее кандидатов на местах, опять-таки по всем традициям "старой политики". Очевидно, что тем самым нарушается принцип равной конкурентной борьбы – ведь у других политсил доступа к подобному ресурсу нет по определению.

Давление на местное самоуправление, которое "слуги народа" по непонятным причинам назначили чуть ли не главным своим врагом, набирало ход на протяжении всего последнего года. Усугубляло ситуацию и то, что многие действующие мэры хорошо показали себя во время коронавирусного кризиса, укрепили рейтинги и с полным правом рассчитывали на спокойное перезбрание на новый срок.

И центральная власть начала активно этому мешать, в первую очередь, с использованием административно-силового ресурса. Примеров по всей стране бесчисленное количество, в том числе и весьма абсурдных. Но главная задача вполне в украинских традициях – максимально усложнить жизнь "неугодной" местной власти, о перспективах сотен и тысяч уголовных дел, которые явно рассыпятся в судах, никто не задумывается.

Накануне выборов власть не гнушиться использовать административно-силовой ресурс (фото: РБК-Украина)

К примеру, в Виннице Служба безопасности Украины расследует дело о краже соли для посыпки дорог в предыдущий зимний сезон. В Житомире исполнительная служба заблокировала счета теплокоммунэнерго, чтобы помешать городу войти в отопительный сезон и тем самым попортить нервы городскому голове Сергею Сухомлину, который идет на выборы от партии "Пропозиция". В Кропивницком, где баллотируется еще один кандидат от "Пропозиции", действующий мэр Андрей Райкович, Минфин блокирует получение кредита для обустройства нового отделения в местной больнице, закупки троллейбусов и подготовки к отопительному сезону.

Обращение Ассоциации городов Украины, с призывом прекратить фабрикацию уголовных дел и прочее давление на местную власть, у президента просто оставили без внимания.

Еще одна примечательная технология, активно использующаяся на выборах – кандидаты-двойники. Безусловно, к этому методу могут прибегать не только провластные кандидаты. Но вот ресурсов, чтобы все же обеспечить регистрацию двойника, у власти и сотрудничающих с ней местных групп влияния всегда больше.

Именно так случилось в Умани Черкасской области с мэром Александром Цебрием. Там местный избирком отказался регистрировать действующего мэра, зато зарегистрировал сразу двух его двойников, причем полных: с тем же именем, фамилией и отчеством, как у Цебрия. Добиться регистрации градоначальнику удалось только после жалобі в ЦИК и акции протеста под стенами Центризибркома.

Под удар попадают представители самых разных оппозиционных сил, которых банально пытаются не допустить до участия в выборах. Так, в Кременчуге Полтавской области местный теризбирком по надуманной причине отказывался регистрировать список от "Европейской солидарности", и не хотел этого делать даже после решения суда. С большими боями далась и регистрация кандидатов от "Оппозиционной платформы - За життя" в Николаеве. Буквально за две недели до выборов внезапно реанимировали дело пятилетней давности против мэра Кривого Рога Юрия Вилкула, по его словам, руководство страны требовало от него сняться с выборов, чтобы "поднять зеленый флаг над Кривым Рогом".

Проблемный регион

Да и в целом, ситуация в Днепропетровской области – родном регионе для многих людей в "зеленой" команде – выглядит одной из самых напряженных в Украине. В том же Кривом Роге кандидата от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика обвиняют в выстраивании масштабной сетки по скупке голосов и давлении на работников многочисленных предприятий города, с целью заставить их поддержать провластного кандидата.

В самом Днепре кампания также проходит очень грязно, несмотря на то, что согласно результатам соцопросов безусловным фаворитом здесь является действующий мэр Борис Филатов. Количество возбужденных против мэрии уголовных дел уже измеряется не десятками, а сотнями, обыски и различные "маски-шоу" давно превратились в рутину. Постоянно разгоняется информация о том, что Филатову скоро вручат подозрение и будут арестовывать.

"Мне уже давно поступают такие звонки. Но если они (власть, - ред.) меня арестуют, то своими руками они вырастят одного из основных оппозиционеров в стране. Если у них нет ума, то пусть это делают. Я не исключаю вариантов, когда это случится перед выборами, в день выборов, через день после выборов и так далее. Мы имеем дело со всадниками без головы, которые не знают, куда скачут. У них нет мотивации, целеполагания, никто не может понять, чем они руководствуются", – сказал изданию Филатов.

Фаворитом на выборах мэра Днепра является действующий городской голова Борис Филатов (фото: РБК-Украина)

Дело доходит и до совсем уж грубых методов – во время встреч с избирателями на мэра Днепра неоднократно нападали, обливая зеленкой и нашатырным спиртом. Причем провокаторы-титушки после каждого такого инцидента быстро оказываются на свободе и снова берутся за старое.

Подобные истории активно освещает и принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому телеканал 1+1, что неудивительно – для Коломойского Днепропетровщина всегда была зоной особого интереса. И, очевидно, влияние олигарха на действующую власть является гораздо более весомым, чем утверждают "слуги".

"Парадокс этих выборов в том, что действующие мэры не заинтересованы в фальсификациях. С учетом высоких рейтингов, им это все не надо, они не заинтересованы ни в скупке голосов, ни в раздаче гречки. В этом в первую очередь заинтересована партия власти, которая так и не создала партийную структуру, а просто распродала франшизы", – сказал Филатов.

По словам городского головы Днепра, местная "Слуга народа" была полностью отдана на откуп Коломойскому и другому известному местному бизнесмену Александру Петровскому. Очевидное подтверждение этого – список "СН" в облсовет возглавил близкий соратник олигарха Святослав Олейник.

"Коломойский оперирует всем через Олейника, тот этого даже не скрывает. Они звонят всем: прокурорам, милиционерам, налоговикам и т.д. В "Слуге народа" куча людей Коломойского и Петровского. Единственное, что спасает в этой ситуации – то, что внутренние элиты не хотят, чтобы городом и областью командовал Коломойский, они понимают, что начнется беспредел и не хотят этого", – сказал РБК-Украина Филатов.

Ухудшает ситуацию и то, что состав избирательных комиссий в регионе фактически монополизировали представители "Слуги народа" и партии "За майбутнє" – еще одного проекта Коломойского. Так Днепропетровский городской избирком возглавил представитель от "СН", а его заместителем стал представитель "За майбутнє". В областном избиркоме "СН" также получил пост главы, а "За майбутнє" отошла роль секретаря комиссии.

Примечательно, что и в целом по стране "слуги народа" получили непропорционально большое представительство в руководстве комиссий.

Свидетельствует ли это о том, что готовится масштабная фальсификация при подсчете голосов – вопрос пока открытый, хотя первые звоночки уже есть. И реакция Центризбиркома, который несет общую ответственность за нормальное проведение выборов и честный подсчет голосов по всей стране, также вызывает немало вопросов – фактически, ЦИК начинает действовать только после того, как очередной местный скандал набирает всеукраинский оборот. Сложность подсчета голосов и определения кандидатов-победителей на этих выборах только добавляет неопределенности.

Потому нельзя исключать, что день выборов и особенно процесс подсчета голосов в отдельных регионах, в частности, на Днепропетровщине, станут действительно запоминающимися, в стиле выборов 2012 года – безусловно, самых "грязных" за последние десять лет.