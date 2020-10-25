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Низька явка та порушення на дільницях: як в Україні пройшли місцеві вибори

Новость на русском → Україна, Неділя 25 жовтня 2020 20:00
Низька явка та порушення на дільницях: як в Україні пройшли місцеві вибори Фото: місцеві вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Станом на 20:00 у неділю, 25 жовтня, в Україні закрилися виборчі дільниці. Як пройшли місцеві вибори читайте в матеріалі РБК-Україна.

Порушення на виборчих дільницях

Національна поліція відкрила 68 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах. Зафіксовані факти порушень по всім областям України.

До правоохоронних органів станом на 19:00 надійшло 4003 заяви та повідомлення, пов'язані з виборчим процесом.

Заяви стосувалися таких порушень:

  • агітація у день виборів - 1547,
  • порушення таємниці голосування - 209,
  • підкуп виборців - 174,
  • незаконне знищення виборчої документації - 138,
  • порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій та списків виборців - 138,
  • незаконне використання виборчого бюлетеня - 84.

Явка на виборах

Станом на 16:00 явка на місцевих виборах становила 27%. У такий же час на виборах 2015 року явка була 36,2%. Такі дані громадянської мережі ОПОРА. Похибка - 0,84%.

При цьому за даними Центральної виборчої комісії, станом на 13:00 в середньому по країні явка становила 17,3%, а в Києві - 16,2%.

Опитування Зеленського

Всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського проводять поблизу 55% ​​виборчих дільниць. Найбільше ділянок покриті на півдні.

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА в коментарі РБК-Україна повідомили, що похибка дослідження, яке проводила громадська мережа, складає 4%.

Мітинг через плутанину з бюлетенями

Близько 70 осіб зібралися на мітинг під стінами територіальної виборчої комісії міста Новогродівка Донецької області. На місцевих виборах у місті сталася плутанина з бюлетенями.

Активісти просять керівництво Новогродівської ТВК, щоб бюлетені, які були переплутані між округами, визнали такими, що не підлягають врахуванню, а результати голосування за кандидатів на посаду глави міста і депутатів районної ради були враховані.

Коронавірус у членів виборчкому

На виборчій дільниці у Кропивницькому у трьох членів комісії виявили коронавірус. Їх усунули від роботи, а ділянка продовжила функціонувати. Інцидент стався на виборчій дільниці, розташованій у центральній міській лікарні. Тести членів дільничної виборчої комісії показали, що організм бореться з коронавірусом, хоча ніяких симптомів у них не було.

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