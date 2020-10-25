ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Низкая явка и нарушения на участках: как в Украине прошли местные выборы

Новина українською → Украина, Воскресенье 25 октября 2020 20:00
Низкая явка и нарушения на участках: как в Украине прошли местные выборы Фото: местные выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

По состоянию на 20:00 в воскресенье, 25 октября, в Украине закрылись избирательные участки. Как прошли местные выборы читайте в материале РБК-Украина.

Нарушения на избирательных участках

Национальная полиция открыла 68 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах. Зафиксированы факты нарушений по всем областям Украины.

В правоохранительные органы по состоянию на 19:00 поступило 4003 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

Заявления касались таких нарушений:

  • агитация в день выборов - 1547,
  • нарушение тайны голосования - 209,
  • подкуп избирателей - 174,
  • незаконное уничтожение избирательной документации - 138,
  • нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий и списков избирателей - 138,
  • незаконное использование избирательного бюллетеня - 84.

Явка на выборах

По состоянию на 16:00 явка на местных выборах составляла 27%. В такое же время на выборах 2015 года явка была 36,2%. Таковы данные гражданской сети ОПОРА. Погрешность - 0,84%.

При этом по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 13:00 в среднем по стране явка составляла 17,3%, а в Киеве - 16,2%.

Опрос Зеленского

Всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского проводят вблизи 55% избирательных участков. Больше всего участков покрыты на юге.

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА в комментарии РБК-Украина сообщили, что погрешность исследования, которое проводила гражданская сеть, составляет 4%.

Митинг из-за путаницы с бюллетенями

Около 70 человек собрались на митинг под стенами территориальной избирательной комиссии города Новогродовка Донецкой области. На местных выборах в городе произошла путаница с бюллетенями.

Активисты просят руководство Новогродовской ТИК, чтобы бюллетени, которые были перепутаны между округами, признали не подлежащими учету, а результаты голосования за кандидатов на должность главы города и депутатов районного совета были учтены.

Коронавирус у членов избиркома

На избирательном участке в Кропивницком у троих членов комиссии обнаружили коронавирус. Их отстранили от работы, а участок продолжил функционировать. Инцидент произошел на избирательном участке, расположенном в центральной городской больнице. Тесты членов участковой избирательной комиссии показали, что организм борется с коронавирусом, хотя никаких симптомов у них не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 явка Местные выборы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Минске начался разгон протестующих
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Минске начался разгон протестующих