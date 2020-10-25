Низкая явка и нарушения на участках: как в Украине прошли местные выборы

По состоянию на 20:00 в воскресенье, 25 октября, в Украине закрылись избирательные участки. Как прошли местные выборы читайте в материале РБК-Украина.

Нарушения на избирательных участках

Национальная полиция открыла 68 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах. Зафиксированы факты нарушений по всем областям Украины.

В правоохранительные органы по состоянию на 19:00 поступило 4003 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

Заявления касались таких нарушений:

агитация в день выборов - 1547,

нарушение тайны голосования - 209,

подкуп избирателей - 174,

незаконное уничтожение избирательной документации - 138,

нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий и списков избирателей - 138,

незаконное использование избирательного бюллетеня - 84.

Явка на выборах

По состоянию на 16:00 явка на местных выборах составляла 27%. В такое же время на выборах 2015 года явка была 36,2%. Таковы данные гражданской сети ОПОРА. Погрешность - 0,84%.

При этом по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 13:00 в среднем по стране явка составляла 17,3%, а в Киеве - 16,2%.

Опрос Зеленского

Всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского проводят вблизи 55% избирательных участков. Больше всего участков покрыты на юге.

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА в комментарии РБК-Украина сообщили, что погрешность исследования, которое проводила гражданская сеть, составляет 4%.

Митинг из-за путаницы с бюллетенями

Около 70 человек собрались на митинг под стенами территориальной избирательной комиссии города Новогродовка Донецкой области. На местных выборах в городе произошла путаница с бюллетенями.

Активисты просят руководство Новогродовской ТИК, чтобы бюллетени, которые были перепутаны между округами, признали не подлежащими учету, а результаты голосования за кандидатов на должность главы города и депутатов районного совета были учтены.

Коронавирус у членов избиркома

На избирательном участке в Кропивницком у троих членов комиссии обнаружили коронавирус. Их отстранили от работы, а участок продолжил функционировать. Инцидент произошел на избирательном участке, расположенном в центральной городской больнице. Тесты членов участковой избирательной комиссии показали, что организм борется с коронавирусом, хотя никаких симптомов у них не было.