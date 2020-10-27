Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала спокійну обстановку в день місцевих виборів в Україні. Спостерігачі СММ відвідали виборчі дільниці в декількох регіонах країни.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, 25 жовтня під час проведення місцевих виборів в більшості підконтрольних уряду районів України команди Місії відвідали громадські місця і спостерігали за ситуацією у виборчих дільниць у Краматорську (83 км на північ від Донецька) та Маріуполі (102 км на південь від Донецька). А також в Херсоні, Одесі, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Дніпропетровську та Києві.

СММ ОБСЄ відзначила повсюдно спокійну та стабільну обстановку.

Раніше в ОБСЄ заявили, що місцеві вибори в Україні пройшли професійно і ефективно, незважаючи на проблеми, викликані пандемією, і недоліки виборчого законодавства.

Нагадаємо, посли країн "Великої сімки" привітали українців з проведенням місцевих виборів і назвали вибори 25 жовтня "демократією в дії".