Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала спокойную обстановку в день местных выборов в Украине. Наблюдатели СММ посетили избирательные участки в нескольких регионах страны.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, 25 октября во время проведения местных выборов в большинстве подконтрольных правительству районов Украины команды Миссии посетили общественные места и наблюдали за ситуацией у избирательных участков в Краматорске (83 км к северу от Донецка) и Мариуполе (102 км к югу от Донецка). А также в Херсоне, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Днепре и Киеве.

СММ ОБСЕ отметила повсеместно спокойную и стабильную обстановку.

Ранее в ОБСЕ заявили, что местные выборы в Украине прошли профессионально и эффективно, несмотря на проблемы, вызванные пандемией, и недостатки избирательного законодательства.

Напомним, послы стран "Большой семерки" поздравили украинцев с проведением местных выборов и назвали выборы 25 октября "демократией в действии".