В ОБСЕ раскритиковали проведение опроса Зеленского в день местных выборов

Местные выборы в Украине прошли профессионально и эффективно, несмотря на проблемы, вызванные пандемией, и недостатки избирательного законодательства. Однако опрос президента Владимира Зеленкого создал неоправданное политическое преимущество.

Об этом говорится в заявлении международных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В заявлении отмечается, что финансирование опроса происходило за счет партии "Слуга народа" и создало ей преимущество.

"Наблюдатели заявили, что проведение президентом Владимиром Зеленским опроса общественного мнения на избирательных участках, финансируемого его партией, по-видимому, создало неоправданное политическое преимущество в день выборов и размыло разделение государства и партии", - отмечают в БДИПЧ ОБСЕ

Напомним, партия "Слуга народа" обнародовала предварительный результат всеукраинского опроса.

РБК-Украина писало, что Всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского проводили вблизи 55% избирательных участков.